An der Martinistraße Schildbürgerstreich vor der Schule in Veert

Im Geldener Ortsteil Veert ist in der Vergangenheit reichlich gearbeitet worden. Die Ortsdurchfahrt wurde erneuert, ein Kreisverkehr angelegt und auch die Martinistraße überarbeitet. Da die Straße vor der Grundschule vorbeiführt, wurde hier auch gleich ein Tempo-30-Bereich eingerichtet. Kurz vor der Schule steht ein Schild mit dem Hinweis „Schule 300 Meter“, das die Autofahrer dazu anhält, in diesem Bereich besonders langsam und vorsichtig zu fahren. Dasselbe Schild steht auch auf der anderen Straßenseite für Autos in die Gegenrichtung.