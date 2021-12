Die Kirmes wird im Zeichen des närrischen Treibens stehen : Veert verlegt Karneval in den Sommer

Ihr Kleid muss Prinzesssin Nadine I (Kersten) erstmal in den Schrank hängen. Spätestens zur Veerter Kirmes wird sie es wieder tragen. Foto: Heinz Spütz

Veert Die Kirmes wird närrisch: Für das Volksfest im Juni sind ein Umzug mit Prinzessin Nadine I und vielen weiteren Tollitäten aus der Region sowie ein bunter Abend auf dem Marktplatz geplant.

Karneval absagen? Das kommt für die Narren vom Verein zur Förderung des Veerter Karnevals (VVK) nicht in Frage. Natürlich weiß man auch da, wo das Pferd wiehert, dass in diesem Winter angesichts der Corona-Pandemie und der neuen Omikron-Variante nicht die richtige Zeit ist, um im vollbesetzten Saal zu schunkeln und zu singen. Aber dann im Sommer, sagte sich das Team um den Vorsitzenden Hans „Hammer“ Kubon und bereitet nun einen närrischen Umzug und einen karnevalistischen Abend für die Sommerkirmes vor.

Kubon suchte das Gespräch mit den Geselligen Vereinen und der Freiwilligen Feuerwehr und gemeinsam fand man eine typisch Veerter Lösung: Am Samstag, 18. Juni, am Wochenende nach Fronleichnam, gestalten die Karnevalisten das Kirmes­programm. Statt eines Festkettenträgers steht dann Prinzessin Nadine I. im Mittelpunkt, die Feuerwehr verzichtet auf ihre Open-Air-Party mit Livemusik.

Info Karnevalszeitung wieder als Corona-Edition Zeitung Die jährliche Karnevalszeitung wird wieder als Corona-Edition erscheinen und viele Informationen und Fotos rund um das närrische Treiben in Veert bieten. Verlosung Die Karnevalsverlosung soll in den Sommer verschoben werden und rund um die karnevalistische Kirmes durchgeführt werden.

Am Nachmittag soll es zunächst einen Umzug durch Veert geben, mit Prinzessin Nadine I. und ihrer Garde, mit allen Tanzgarden des VVK, mit den Geselligen Vereinen und möglichst mit allen Tollitäten aus dem Gelderland. Zumindest wird die Einladung des VVK bald in den Briefkästen der Narrenregenten landen. Natürlich auch mit möglichst viel Musikbegleitung will man durch das Dorf ziehen. Der Umzug endet dann am Veerter Markt, wo es entweder im Zelt oder Open-Air mit großer Bühne weitergeht. Die Tanzgarden dürfen zeigen, wofür sie so hart trainiert haben, die Prinzessinnen und Prinzen können allein oder mit ihren Garden ihre Tänze und Lieder vortragen. Auch andere Gesangsgruppen können auftreten, etwa die Kölschen Tön. „Nur Büttenreden passen in diesen Rahmen nicht“, so Kubon. Er hofft, dass an den vielen Stehtischen dann auch Gelegenheit für entspannte Gespräche ist. „Und wir können an diesem Abend auch einen neuen Steckenpferd-Träger ernennen“, freut sich der Veerter Oberkarnevalist jetzt schon auf das Sommer-Event.

Bevor dann am Montag die Kirmespuppe in Flammen aufgeht, wird dann die Regentschaft von Nadine I. offiziell enden. Ihr Zepter wird sie an diesem Tag als Zeichen der närrischen Macht an den Verein zurückgeben.