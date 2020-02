Auszeichnungen beim Verein VVK : Veerter lassen Steckenpferdträger hochleben

Veert De Männertanzgruppe „Die Veertigen Vierzehn“ sowie Sylvia Böhm wurden mit dem besonderen Orden des Vereins zur Förderung des Veerter Karnevals ausgezeichnet. Elmar van Treeck glänzte mit politischer Satire.

Die 55-jährige Elke Willems und die Männertanzgruppe „Die Veertigen Vierzehn“ begeisterten die vergangenen elf Jahre das närrische Publikum. Und das so sehr, dass die Veerter wohl trotz des geplanten Ruhestands der Gruppe immer noch nicht genug vom Männertanz haben. „Eigentlich wollten wir mit dem schönen Jubiläum aufhören, aber das will das Publikum wohl nicht“, scherzte Willems. „Wir als Team sind glücklich und selig, das Steckenpferd bekommen zu haben. Nur gemeinsam sind wir stark.“ Im vergangenen Jahr stellte die „Veertigen 14“ sogar den Veerter Prinzen Andreas I. und damit natürlich auch die Garde.

Genau so froh wie überrascht über ihr Steckenpferd war die 77-jährige Sylvia Böhm. „Mit der Verleihung hätte ich niemals gerechnet, aber es ist eine schöne Überraschung“, so Böhm. Schon von Anfang an verkaufte sie für den VVK die Tickets und Lose. Zudem war sie in der Saison 2005/2006 Prinzessin. In dieser Session ist es Elke I. mit ihrer Blumengarde. Auch Sylvia Böhm hat das Prinzessin-Sein Spaß gemacht. Sie war und ist tief verwurzelt mit dem Veerter Karneval, die Verleihung des Steckenpferdes war so fast schon überfällig.