Projekt an Kita in Veert Mit Schnecke Emma auf Entdeckungsreise

„Die Emma-Projekte im Mühlenkindergarten Walbeck, im Rodenbusch in Veert und in der Kita ‚Traumbaum’ in Hartefeld mit den so unterschiedlich gestalteten Bilderbuch-Schätzen zeigen, wie kreativ Kinder und Kita-Teams sind. Und dabei war der Weg das Ziel, denn die Kinder wurden zu Entdeckern“, erläuterte Autorin Heidi Leenen. So lernten die Kinder die Tiere der Geschichte spielerisch kennen und tauchten über die Musik in unterschiedliche Gefühlswelten ein – jede Kita für sich und mit eigenem Schwerpunkt.