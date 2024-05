Veerter machen bei Schülerwettbewerb mit Nachwuchs-Ingenieure der Martini-Schule erhalten Preis

Zuletzt fand das Landesfinale des Schülerwettbewerbs „Junior.INGs“ der Ingenieurkammer Bau statt. In NRW haben dieses Jahr rund 2000 „Junior.INGs“ aus zwei Altersklassen (bis Klasse 8 und ab Klasse 9) mit rund 500 Modellen teilgenommen. Die Gruppen bestanden aus maximal fünf Personen. Eine dieser Gruppen war von der Klasse 2b der St.-Martini-Grundschule Veert. Ihr Modell „Der kunterbunte Rabenflug“ bezieht sich auf das Maskottchen der Klasse, den Raben Socke und der diesjährigen Aufgabenstellung des Schülerwettbewerbes. Hierbei galt es, das Modell einer Achterbahn zu konstruieren und zu bauen. Mit vorgegebenen Abmessungen und Material, aber freier Wahl der Gestaltung und deren Umsetzung. Somit konnten die Nachwuchs-Ingenieurinnen und -Ingenieure, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und unter Aufsicht der Eltern an mehreren Sonntagen im Wohnzimmer der Familie Kuytz ihre Ideen in die Tat umsetzen. Hierbei wurde viel über den „besten“ Entwurf diskutiert und viele praktische Erkenntnisse wurden gesammelt. Diese Mühe hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt. Denn die Gruppe wurde von der Ingenieurkammer Bau zum Landesfinale in den Movie Park nach Bottrop eingeladen. Außerhalb der offiziellen Wertung erhielten sie einen Sonderpreis für ihr Modell. Die stolzen Gewinner dieses Sonderpreises hatten dann sogar noch die Möglichkeit, vor der Siegerehrung und nach einer Stärkung, den Freizeitpark zu erobern. Nach der Siegerehrung und einem eingehenden Interview durch die Jury mit vielen anerkennenden Worten waren sowohl die Kinder als auch ihre Betreuer stolz und glücklich und traten die Heimreise an. Schon jetzt ist klar, sie wollen beim nächsten Mal wieder antreten, wenn es heißt: konstruieren, diskutieren und umsetzen beim Junior.ING Wettbewerb 2025.