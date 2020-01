Aktion am 8. Februar geplant : Lüßfeld-Initiative möchte Bäume auf Grunewaldstraße retten

Veert Die Initiative will verhindern, dass für das Bauprojekt „Am Lüßfeld“ 36 Bäume an der Grunewaldstraße gefällt werden.

(veke) Für das Bauprojekt „Am Lüßfeld“ in Veert sollen 36 Bäume an der Grunewaldstraße fallen. Das will die „Initiative am Lüßfeld“ nun verhindern. Unter dem Namen „Rettet die Lindenallee“ treffen sich die Beteiligten am Samstag, 8. Februar, um 11 Uhr zu einer Infoveranstaltung an der Grunewaldstraße in Veert. Beteiligt sind die Bürgerinitiative am Lüßfeld, bestehend aus Hanneke Hellmann, Franz Kubon und Thomas Wollrab, „Fridays for Future“ und der Nabu Geldern.