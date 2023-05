Nach über 25 Jahren ist Schluss im Veerter Karneval „Hammer“ Kubon setzt Narrenkappe ab

Wie kaum ein Zweiter hat sich Johannes „Hammer“ Kubon über Jahrzehnte für das Gemeinwohl insbesondere in seinem Heimatdorf Veert engagiert und ist ein Paradebeispiel für ehrenamtlichen Einsatz. Ihn deshalb als einen Vereinsmeier zu bezeichnen, würde der Sache nicht gerecht werden. Eher ein Vereinsstratege, der stets einen Plan von dem hatte, was er machen wollte, der Kompetenz, Tatkraft und Wagemut mitbrachte und in der Lage war, Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu finden. Sein Führungsstil, eine Mischung aus demokratischen und diktatorischen Elementen, war nicht bei allen beliebt.