Vom 31. Mai bis 4. Juni Veert freut sich auf die Sommerkirmes

Zudem startet die Stadt Geldern in diesem Sommer ein neues Event: die Gelderner Sommertour. Im Juli und August sind in den Ortschaften Feierabendmärkte geplant. In Veert trifft man sich am Mittwoch, 24. Juli, von 18 bis 22 Uhr auf der Veerter Dorfstraße. Auch eine Band wird auftreten. Alle Veerter Vereine können sich einbringen, so Leo Hellmann.