Standortsuche in Veert : „Feuerwehr sollte höchste Priorität haben“

Bürgermeister Sven Kaiser, Löscheinheitsleiter der Veerter Feuerwehr, Thorsten Backhaus, und Dezernent Achim Ingenillem im alten Feuerwehrhaus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Veert Der Streit um den neuen Standort des Veerter Feuerwehrhauses betrifft vor allem eine Gruppe: die Feuerwehrleute. Sie plädieren bei dem dringend benötigten Neubau für einen Standort möglichst nah der Ortsmitte.

Verena Kensbock

Mittlerweile hat das Feuerwehrhaus an der Schulstraße in Veert 50 Jahre auf dem Buckel. Und Löscheinheitsleiter Thorsten Backhaus weiß: Das sieht man dem Gebäude auch an. Das kleine Backsteinhaus mit Anbau für den Löschzug ist vor allem zu klein für die 26 Feuerwehrleute.

In dem Besprechungsraum haben kaum alle Männer und Frauen gleichzeitig Platz. Alle teilen sich ein Bad mit einer Toilette, Pissour und Dusche. In den Umkleiden gibt es keine Spinde, die Feuerwehrleute müssen ihre private Kleidung an denselben Haken wie die Einsatzjacken hängen. Eine Tür zwischen Fuhrpark und Umkleide gibt es nicht, ein Abzug für die Abgase fehlt ebenfalls. Erst seit zwei Jahren gibt es ein kleines Büro. Richtig eng wird es spätestens, wenn im Herbst das neue Löschfahrzeug ankommt. Es ist höher und breiter als der aktuelle Wagen von 1993, der technisch überholt ist. Dann könnten die Wachleute kaum noch im Gebäude in den Wagen steigen.

INFO Veerter wollen ihr Wäldchen retten Initiative Thomas Wollrab, Franz Kubon und Hanneke Hellmann bilden die Bürgerinitiative und sammeln Unterschriften gegen einen Kahlschlag im „Büschchen“. Unterstützt werden sie von den Grünen. Wäldchen Das „Büschchen“ gibt es seit mindestens 1836, wie alte Karten zeigen. Dort steht auch eine Gedenkstätte für den Veerter Pfarrer Johannes Joseph van der Velden.

Einig sind sich Feuerwehr und Stadt Geldern: Es braucht ein neues Feuerwehrhaus für die Veerter. Doch die Suche nach einem Standort gestaltet sich, wie berichtet, schwierig. Das „Büschchen“ am Van-der-Velden-Weg ist aus Sicht der Stadtverwaltung derzeit die einzige Option. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die das 2500 Quadratmeter große Wäldchen retten möchte. Sie fordern mehr Engagement der Stadtverwaltung, dass stattdessen auf dem gegenüberliegenden Lüssfeld gebaut werden kann. Das befindet sich jedoch in Privathand.

Alle anderen Standorte habe man aus gutem Grund aussortiert: Sie liegen zu weit vom Ortskern entfernt. „Dann können wir unsere acht Minuten Richtzeit nicht mehr einhalten“, sagt Thorsten Backhaus. In dieser Zeit müssen die Ehrenamtlichen von ihrem Zuhause zum Feuerwehrhaus fahren, sich umziehen, ausrücken und zum Einsatzort gelangen. „Da machen 30 Sekunden Anfahrt einen großen Unterschied“, sagt Backhaus. „Sie entscheiden mitunter, ob wir einen Menschen retten können oder nicht.“ Darum käme auch das Grundstück gegenüber des Baumarkts Voß nicht in Betracht: Am Wochenende sei hier so viel los, dass die Feuerwehrleute dann kaum auf ihr Grundstück kämen, um auszurücken.

Im Ausschlussverfahren sei dann von allen Standort-Optionen nur das „Büschchen“ übrig geblieben, sagen die Stadtvertreter. Der Landesbetrieb Forst und Wald habe das Grün als „mindere Qualität“ eingestuft, sagt Bürgermeister Sven Kaiser. Zudem bedrohe ein Pilz die Eschen. „Den ökologischen Wert des Wäldchens haben wir nicht so hoch eingeschätzt“, sagt Bürgermeister Sven Kaiser. „Aber der emotionale Wert für die Veerter ist hoch.“

Laut Thorsten Backhaus wäre das Wäldchen ideal, ebenso wie das Feld auf der anderen Seite der Grunewaldstraße. Das Gedenkkreuz an den Pfarrer van der Velden soll beim Bau erhalten bleiben. Zudem wolle man die restlichen 4000 Quadratmeter ökologisch aufwerten. „Was die Feuerwehr sagt, sollte höchste Priorität haben“, sagt Kaiser. Zumal der Löschzug besonders viele Einsätze habe.