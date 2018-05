Geldern : Veert feiert mitten im Sommer Karneval

Geldern Die Narren feiern Jubiläum: Da darf ihr Präsident Johannes Kubon zur Kirmes die Festkette tragen.

Karnevalsstimmung bei sommerlichen Temperaturen, das dürfte es in diesem Jahr bei der Sommerkirmes in Veert geben. Denn da, "wo das Pferd wiehert", wird ein Ur-Karnevalist die Festkette tragen. Johannes Kubon, Mitbegründer des Vereins zur Förderung des Veerter Karnevals (VVK), ist seit 22 Jahren der Präsident des Vereins. Und auch der Verein feiert dieses närrische Jubiläum. Als Prinz durfte Kubon in der Session 98/99 das närrische Zepter in der Hand halten. Die Organisation der Karnevalssitzungen liegt Johannes Kubon genauso am Herzen wie die Mitgliederzahlen. Diese konnte er von 24 auf 230 steigern. Auch die sechs Tanzgarden und die zwei Tanzmariechen sind erfolgreich.

Und er kann auf reichlich Unterstützung bauen: Johannes Kubon hat Nadine Kersten zur ersten Adjutantin ernannt. Sie ist seit 2010 Trainerin der Veerter Tanzsportgarde "No Limit". Mit dem zweiten Adjutanten Tobias Koppers ist sein Geschäftsführer mit im Boot. Sein Fachbereich: Organisation und Musik. Der dritte Adjutant, Thorsten Baum, kümmert sich beim VKK um Technik und den Karnevalswagen. Los geht es schon heute. Am Donnerstag, 31. Mai, wird die Ausstellung "22 Jahre VVK" eröffnet. Sie ist in der Gaststätte "Alt Veert" zu sehen. Der Frühschoppen beginnt um 11.11 Uhr.



Geldern : Veerter Karnevalisten bestätigen Kubon

Am Samstag, 2. Juni, zur närrischen Zeit von 16.11 Uhr ist die Kirmeseröffnung am Martinsbrunnen. Ortsbürgermeister Heinz Manten wird die Festtage einläuten. Um 17.11 Uhr wird es dann für Johannes Kubon ernst. Auf dem Marktplatz beginnt der Festakt zu Ehren des Festkettenträgers, anschließend steht der Festumzug an. Und danach beginnt die Party: Ab 20.11 Uhr ist "Straßenparty" in Veert, organisiert vom VVK - mit Livemusik auf dem Marktplatz.

Der Sonntag, 3. Juni, beginnt um 10 Uhr mit der Messfeier des VVK und der Geselligen Vereine mit beiden Chören in der St.-Martin-Kirche. Die Gastpredigt hält Sabine Heimann, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Geldern. Anschließend ist Familientrödelmarkt in der Dorfmitte, und die Ausstellung "Ein Dorf im Wandel" des Heimat und Verschönerungsvereins ist in der Heimatstube zu sehen. Ab 11.11 Uhr sorgen die Veerter Pfadfinder, die "Black Fly's" und andere für Kinder-Aktivitäten. Längst kein Geheimtipp mehr: Die große Erdbeerkuchentafel der Veerter Landfrauen am Martinsbrunnen wartet auf hungrige Gäste. Zum Frühschoppen gibt es ein Platzkonzert mit dem "Senioren-Blasorchester Niederrhein" am Martinsbrunnen. Mit vielen Preisen lockt die Verlosung des VVK ab 15.30 Uhr.

Diesmal ist für Johannes Kubon nicht am Aschermittwoch alles vorbei, sondern am Montag, 4. Juni. Um 19 Uhr muss er die Festkette zurückgeben.

