VC Eintracht Geldern und Kita „Am Rodenbusch“ laden ein : Bewegungsparcours beim Sport-Familientag in Veert

Bewegungsparcours beim Sport-Familientag in Veert

Mit verschiedenen Spiel- & Sportangeboten sollen die Kinder in Bewegung gebracht werden. Foto: dpa

Veert Kinder können an dem Tag nicht nur das Be wegungsabzeichen NRW machen, sondern auch Sportarten wie Beachvolleyball und Fußball ausprobieren.

Der VC Eintracht Geldern und die Kita „Am Rodenbusch“ bieten Familien mit Kindern am Freitag, 10. Juni, am Sportplatz in Veert ein besonderes Erlebnis: Unter dem Motto „Familientag für uns alle!“ werden von 17 bis 20 Uhr nicht nur verschiedene Spiel- & Sportangebote für die ganze Familie angeboten, sondern auch das Kinderbewegungsabzeichen NRW (Kibaz-Parcours) für Kinder unter sieben Jahren.