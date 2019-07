Waldfreibad Walbeck : Vater und Sohn sind Baumpaten

Walbeck Wie der Vater so der Sohn: Während Rolf Pennings, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Geldern, seit Jahren Baumpate einer Eiche auf dem Gelände des Waldfreibades ist, trat nun sein Sohn Max in seine Fußstapfen und wurde Baumpate einer Eiche.

Aber der Grünen Gruppe des Bädervereins drückt noch an anderer Stelle der Schuh. Sie braucht Gärtner, Maler, Schlosser, Schweißer, Schreiner, Rasenpfleger, Hausfrauen und für diverse Arbeiten einsetzbare Personen, aber auch kaufmännische Angestellte und Beamte. Wer Interesse hat, an irgendeiner Stelle im Waldfreibad mitzuwirken, ist eingeladen. Immer mittwochs ab 8 Uhr treffen sich die Freiwilligen am Waldfreibad. Dort stehen Benedikt May oder Kathrin Strittmatter-Polfers für Auskünfte bereit. Eines kann garantiert werden: Die Aufnahme in eine tolle Truppe, die auch viel zusammen unternimmt.