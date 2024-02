Vanja Sky Band in Geldern Der Rock regiert im Gasoline Blues Club

Nach kurzer Umbaupause gehörte die kleine Bühne an der Dieselstraße Vanja Sky und ihrer Band. Direkt mit dem ersten Lied „Rock ’n’ Roll-Train“ zeigten die Frontfrau und die Männer an ihrer Seite, wo's lang geht. In Richtung Rock. Immer wieder füllten stampfende und groovende Rhythmen den kleinen Saal. Bei „Devil Woman“ zum Beispiel, oder bei „Rusty Fingers“. Bassist Werner Kolb und Schlagzeuger Hannes Hoffmann sorgten für ein mehr als solides Fundament. Guenter Haas schoss auf seiner Gitarre ein solistisches Feuerwerk nach dem anderen ab. Am exzessivsten tat er das bei dem erdigen „Crossroads Of Life“. Hier ließ er mit Bassist Kolb, der zuvor bei „Trouble Maker“ einen starken Part spielte, das „Enter Sandman“-Thema von Metallica einfließen. Mit „I'd Love To Change The World“ von Ten Years After füllte ein weiterer Rock-Klassiker das Programm.