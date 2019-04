Europapolitik : Unbekannte verunstalten Plakate

In Geldern sind zahlreiche Wahlplakate von CDU und SPD verunstaltet. Foto: Latzel

GELDERN Es ist eine rechtliche Grauzone. CDU will auf eine Anzeige verzichten.

„Sicherheit ist nicht selbstverständlich“ lautet das Motto auf einem CDU-Werbeplakat zur Europawahl. Eigentlich, denn in Geldern in der Nähe des Rathauses ist davon nichts mehr zu lesen. Unbekannte haben den Slogan mit schwarzer Farbe übersprüht, „Ehe für Alle“ darauf gepinselt und der Bundeswehrsoldatin ein kleines Hitlerbärtchen verpasst. Eine Aktion von „dummen Leuten“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Günther Bergmann, der sich maßlos über diese Schmierereien ärgert. „Durch solche Beschädigungen wird doch niemand seine Wahlentscheidung ändern, das gehört sich einfach nicht“, sagt er. Jetzt wolle man die CDU-Zentrale informieren, damit das Plakat möglichst schnell ersetzt wird. Eine Strafanzeige will er nicht stellen. „Die Polizei hat andere Dinge zu tun“, sagt er.