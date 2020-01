Blockflötenvirtuosin aus Nieukerk : Eine Flöte in allen Größen

Einige Blockflötenmodelle hält Valerie Pöllen hier. Es gibt aber noch mehr Varianten. RP-Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Zum Tag der Blockflöte: Valerie Pöllen hat es auf dem vermeintlichen Einstiegsinstrument für Kinder zu hoher Virtuosität gebracht. Bei dem Lernerfolg, sagt die Nieukerkerin, spielen die Eltern eine wichtige Rolle.

Wenn Valerie Pöllen ein Blockflötenkonzert gibt, kann sie das Instrument nicht einfach in der Jackentasche verstauen. Meist hat sie eine Stoffrolle mit Fächern für mehrere Flöten dabei, von der winzigen Sopranino- bis zur beeindruckenden Bassflöte. Der Behälter passt dann immerhin in einen Rucksack. Erfolg hat sie, wenn sie alleine oder mit ihrer Duo-Partnerin Anne-Katrin Sandmann bis zu acht unterschiedliche Instrumente vorführt. „Das kommt super an. Nicht zuletzt für Kinder ist es faszinierend, was alles Blockflöte ist“, erzählt die 31-Jährige. Für sie ist die Blockflöte seit Jahrzehnten musikalischer Weggefährte.

Blockflöte war für Valerie Pöllen das Einstiegsinstrument, so wie für ungezählte andere Kinder. Mit dem Unterricht begann sie nach der Musikalischen Früherziehung an der Kreismusikschule in Geldern, nahm bald außerdem Klavierstunden. Anders als die meisten Kinder hörte sie mit der Blockflöte nach der vierten Klasse allerdings nicht auf. „Es hat Spaß gemacht, und ich konnte es ganz gut.“ Frühe Förderung erfuhr sie durch ihre Lehrerin Sabine Gerlach, die die Drittklässlerin bei „Jugend musiziert“ anmeldete, was zum ersten Erfolg und zusätzlicher Motivation führte. Ihr Klavierspiel wurde von Dieter Lorenz nach vorne gebracht.

Info Aus dem Leben von Valerie Pöllen Geburtsdatum 3. Februar 1988 in Geldern Schulische Ausbildung August 1998 bis Juni 2007 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern Musikalische Ausbildung 1994 bis 2007 Musikalische Ausbildung in den Fächern Blockflöte, Klavier, Orgel, Gesang; 2004 bis 2006 Nebenberufliche Kirchenmusikausbildung; 2006 Abschluss (C-Examen) Studium 2007 bis 2011 Studium der Musikpädagogik an der Folkwang-Universität mit den Hauptfächern Cembalo und Blockflöte; 2011 Abschluss: Diplom-Musikpädagogin Vertiefende Studien 2011 bis 2013 Masterstudiengang: Leitung vokaler Ensembles an der Folkwang-Universität; 2013 bis 2014 Berufsbegleitend: ein Jahr im Masterstudiengang „Alte Musik“ in Nürnberg an der Musikhochschule; seit 2016 Berufsbegleitend: Ausbildung zum Alexandertechnik-Lehrer am ATC Nijmegen (Körperarbeit); 2020 Voraussichtlicher Abschluss der Ausbildung zum Alexandertechnik-Lehrer Arbeit Instrumentale Unterrichtstätigkeit 2008 bis 2014 Unterrichtstätigkeit (Blockflöte/Klavier) an verschiedenen Musikschulen (Tönisvorst/Essen/Kerken); 2014 bis 2018 Private Unterrichtstätigkeit, Fächer: Blockflöte/Klavier/Stimmbildung Vokale Ensembles/Projekte 2012 bis 2018 Kirchenchor, St. Dionysius, Nieukerk; 2012 bis 2018 Jugendchor, St. Dionysius/St. Martinus, Nieukerk/Rheurdt; 2014 bis 2018 Frauen-a-capella-Chor, Moers; 2015 Sing-Projekt, Klinik St. Nikolaus, Kalkar; 2016 bis 2017 Kinderchor der Gemeinde St. Martinus, Rheurdt Schule 2013 bis 2016 Musikprojekt an der Gemeinschaftsgrundschule Lobberich (Stimmbildung in allen Klassen im Rahmen des Musikunterrichtes); 2017 bis 2018 Vertretungsstelle am Berufskolleg des Neukirchener Erziehungsvereins (Fach: Musik); seit 2017 Vertretungsstelle an der GGS Lobberich (Fach: Musik); seit 2018 Musiklehrerin an der freien Waldorf-Schule Krefeld

„Und meine Eltern guckten darauf, dass ich übe“, nennt sie einen weiteren wichtigen Faktor für das Dabeibleiben. Wichtig sei, dass das Kind zu Hause spielt. Instrumentalunterricht sei auch Verpflichtung. „Wir haben einen guten Mittelweg gefunden, dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar.“ Sie selber habe Zeit investiert und eine „ganz passable Selbstdisziplin“ entwickelt. Nach und nach habe sich eine Eigendynamik entwickelt, „es floss ziemlich natürlich dahin“. Das half nicht zuletzt dabei, beim Klavier eine Durststrecke zu überwinden. Heute ist die Musikerin „dankbar, dass ich weitergemacht habe“.

Jungstudentin an der Musikhochschule Folkwang in Essen, das Studium der Musikpädagogik in Essen und ein Jahr Studium in Nürnberg bei Jeremias Schwarzer, einem ihrer Vorbilder, waren einige weitere Stationen. „Bei Schwarzer habe ich ganz viel und allumfassend über Musik gelernt.“ Und er sorgte auch für ihr erstes prägendes Konzerterlebnis im Sommer 2014 in einer Nürnberger Kirche. Es war ein Tag mit einem Spiel der Fußball-WM, und doch „saßen tatsächlich Leute dort und hörten zu“. Valerie Pöllen spielte damals ihr erstes Konzept-Konzert. „Ich versuche, für die eine Stunde eine Aussage und einen roten Faden zu finden.“ In Nürnberg war es eine Kombination aus Flötenspiel und Textpassagen unter dem Titel „Euterpes Cocktail-Party“, wo berühmte Frauengestalten aus der Mythologie und aus dem wirklichen Leben auftauchten.

Wann immer sie mit Flötistin Anne-Katrin Sandmann oder einem Cembalisten Duo-Konzerte gibt, verfolgt sie ein Konzept. Spannend ist für die Musikerin das Ineinandergreifen von Sparten, weil da Schauspielelemente mit einfließen. Zwei- bis dreimal im Jahr hat sie Gelegenheit für diese besondere Form. „Diese Konzerte sind eher ein Hobby“, meint die Nieukerkerin.