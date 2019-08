Vogelschießen : Uwe Böttcher ist Walbecks neuer Schützenkönig

Walbecks neuer Thron v.l..: Hans-Gerd Pellens mit Annemie, König Uwe Böttcher mit Königin Petra, Alex Hubers mit Christa. Foto: Klaus Schopmans

Walbeck Die Walbecker Schützenbrüder hatten es am vergangenen Samstag nach der Andacht nicht weit bis zur Vogelstange. Das Vogelschießen am neuen Standort, bedingt durch die Umbauarbeiten am Walbecker Sportplatz, fand mitten im Spargeldorf statt und war für die St.

Antonius und Sebastianus Bruderschaft ein voller Erfolg. Im Innenhof der Gaststätte „Haus Eyckmann“ war die Vogelstange aufgebaut. Das neue Ambiente war bei herrlichem Wetter von Beginn an gut besucht. In gemütlicher Atmosphäre begann dann unter den Klängen des Trommlerkorps und des Musikvereins das Vogelschießen. Zunächst herrschte auch unter der Vogelstange beim Preisschießen noch reges Treiben, doch als anschließend der Vogel zum Königsschuss freigegeben wurde, übten sich viele Schützenbrüder in vornehmer Zurückhaltung. So dauerte es dann doch noch eine ganze Weile, ehe sich Uwe Böttcher ein Herz fasste und mit dem 248. Schuss den Vogel gegen 21 Uhr von der Stange holte und als neuer Schützenkönig gefeiert wurde. Mit ihm haben die Walbecker nun einen erfahrenen Schützen zum König, führte er doch in den letzten 19 Jahren die Schützenbrüder als Major durchs Dorf. Ihm zur Seite als Königin steht seine Ehefrau Petra, Minister sind Alex Hubers und Hans-Gerd Pellens mit ihren Ehefrauen und Hofdamen Christa und Annemie.

Nach der ersten Parade auf der Walbecker Straße übergab dann der alte König Heinrich Hacks die Königskette an seinen Nachfolger Uwe Böttcher. Bei der anschließenden Party ließen die Walbecker den neuen König noch lange hochleben.