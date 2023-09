Die Ergebnisse der „UWE“-Befragung Den meisten Kindern in Geldern geht es gut

Wie geht es den Kindern in Geldern? Um das herauszufinden, hat die Stadt das „UWE“-Projekt ins Leben gerufen. Als erste Kommune im Kreis Kleve. Die Abkürzung steht für Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung. Zum ersten Mal wurden Kinder nach ihrer Meinung gefragt, um die Antworten in die Entwicklung des Nachhaltigen Stadtentwicklungsplans 2040 miteinfließen zu lassen. Bereits Anfang des Jahres wurden Viertklässler mit Kameras ausgestattet, um Stellen in ihrem Wohn- und Schulumfeld zu fotografieren, die ihnen gut oder weniger gut gefallen. Anschließend wurden die Bilder mit den Kommentaren der Schüler in einer Ausstellung präsentiert.