Unwetter in Geldern-Walbeck Starkregen mit Hagel verwandelt Straße in Fluss

Es sind beeindruckende Bilder, die den Betrachter im ersten Augenblick eher an die aktuelle Hochwassersituation im Saarland und in Rheinland-Pfalz denken lassen. Aufgenommen hat sie aber ein Anwohner in Walbeck. Zu sehen ist auf dem Video, das gerade in den sozialen Medien geteilt wird, die Maastraße / Ecke Bergsteg im Spargeldorf. Die Straße ist komplett weiß und sie bewegt sich. Wassermassen mit Hagelkörnern bahnen sich ihren Weg hangabwärts in Richtung Walbecker Markt. Ein Auto fährt vorbei und durch das aufschwappende Wasser ist zu erkennen, dass es dort mehrere Zentimeter hoch gestanden haben muss.