Unwetter im Gelderland : Gewittersturm hält Feuerwehr auf Trab

Gelderland Es war kurz, aber heftig. Ein Gewittersturm zog am späten Dienstagnachmittag über den südlichen Teil des Kreises Kleve. Er wurde von Hagelschauern begleitet.

Ein Donnergrollen kündigte es an. Aus Richtung Osten, aus dem Moerser Raum, bewegte sich am späten Dienstagnachmittag das Unwetter auf Geldern zu. Und dann wurde es heftig. Windböen fegten über die Stadt, und der Himmel öffnete seine Schleusen. Hagelkörner, so groß wie Tennisbälle, prasselten auf Dächer, gegen Scheiben und auf Autos. Dachrinnen liefen über und ließen Sturzbäche auf die Erde prasseln. In einige Gebäude drang Wasser ein und lief die Wände herunter. Angsterfüllt standen Menschen hinter den Fenstern und fragten sich, wie lange der Spuk wohl andauern würde.