Unwetter in Geldern Hier rauscht der Hagel-Fluss durch Walbeck

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte es am Pfingstmontag wechselnd bewölkt sein. Am Nachmittag werde es örtlich Schauer geben, vereinzelt seien auch wieder Gewitter nicht ausgeschlossen. Und auch nach Pfingsten gibt es noch keine Entwarnung. Denn die neue Woche startet mit viel Regen und Gewittern in NRW, danach klingen die Schauer kurzzeitig ab. Der Dienstagvormittag zeigt sich zunächst freundlich, am Nachmittag aber wird es sehr nass. Ein Tiefdruckgebiet bringt heftige Gewitter, die in der Eifel auch zu Unwetter werden können. Über den Tag verteilt sind dort bis zu 40 Liter pro Quadratmeter möglich, wie Meteorologe Erwin Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst am Montag sagte. Ab Mittwoch nimmt der Regen ab, der Donnerstag bringt nur noch vereinzelt Schauer. Zwischendurch zeigt sich dann auch mal die Sonne. Die Temperaturen liegen durchgehend über 20 Grad. Zum Wochenende wird es wieder wechselhaft und regnerisch.