Kommentar : Solidarität in der Not

Solidarität in der Not

Gelderland Abertausende von Helfern machten sich auch vom Niederrhein aus auf, um den Menschen in den Hochwassergebieten zur Seite zu stehen.

Glücklicherweise zeigt sich einmal mehr, dass in schlechten Zeiten bei vielen Menschen das Gute zum Vorschein kommt. Abertausende von Helfern machten sich auch vom Niederrhein aus auf, um den Menschen in den Hochwassergebieten beizustehen. Zum einen die professionellen, aber zu großen Teilen aus Ehrenamtlichen bestehenden Teams unter anderem der Feuerwehren, der Polizei, des THW, der DLRG, des DRK, um nur einige zu nennen. Doch dann wurde und wird in unzähligen Fällen auch Nachbarschaftshilfe in des Wortes ureigenster Bedeutung geleistet. Es wurde und wird angepackt, um Sandsäcke für Dämme zu füllen, um Helfer und Opfer mit Proviant zu versorgen und die unbrauchbaren Sachen aus verwüsteten Häusern zu holen. Das Beispiel aus unserer unmittelbaren Nähe stammt aus Velden, wo Menschen aus vielen Ortschaften auf den Hilferuf reagierten.