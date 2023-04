Hilfe von Sparkasse und Stadt Instrumente für Talente repariert

Für viele Musikvereine ist die Nachwuchssuche und -ausbildung eine große Herausforderung, um den Fortbestand des Vereins langfristig zu sichern. So ist es auch beim Musikverein „Cäcilia“ Straelen. Im Oktober startete der Musikverein eine neue Jugend-Bläser-Klasse. Insgesamt sechs Mädchen und neun Jungen werden seitdem jeden Dienstag an „ihren“ Musikinstrumenten ausgebildet. Jugendwartin Dana Paasen, Uli Geelen vom geschäftsführenden Vorstand und der Leiter der Bläserklasse, Marcel Valks, freuen sich sehr, dass so viele junge Menschen den Weg zum Musikverein gefunden haben.