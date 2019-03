Veranstaltung in Straelen: In der Blumenstadt den Frühling wecken

In der Blumenstadt den Frühling wecken

Veranstaltung in Straelen

Hoffen auf viele Besucher in der Innenstadt (v.l.): Klaudia Werdin, Annika Cleve, Saskia Goebel und Marta Sommerkamp. Foto: Klatt

Straelen Am 7. April präsentieren auf dem Straelener Marktplatz rund 50 Beschicker ihre saisonalen Angebote. Die Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ hat für das Programm einige Neuerungen organisiert.

Einen großen Wunsch haben Klaudia Werdin und Marta Sommerkamp. „Bloß nicht so eine Eiseskälte wie im vorigen Jahr“, sagten die beiden Frauen von der Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“. Bei der diesjährigen Ausgabe am Sonntag, 7. April, hoffen die Veranstalter auf saisonal passende meteorologische Rahmenbedingungen. Damit es in der Innenstadt richtig voll wird.