Wirtschaftsförderung Kreis Kleve Kreis-WFG lädt zum Unternehmerfrühstück ein

In der neuen Runde der Unternehmerfrühstücke der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve sind Landrat Christoph Gerwers und Dr. Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule Rhein-Waal, die Hauptredner. Erste Station der Tour ist in diesem Jahr das Unternehmerfrühstück in der Stadt Straelen. Treffpunkt ist hier um 9 Uhr das Versuchszentrum Gartenbau in der Hans-Tenhaeff-Straße 40-42 in Straelen. Aus der Blumenstadt stammen auch die schwarz-gelben Ortsschild-Plakate, die Kleve für die Veranstaltungsreihe werben. Keuck Druck in Straelen produzierte sie für alle 16 Städten und Gemeinden des Kreises. Mit ihrem auffälligen Design werden die Plakate so erneut die persönlichen Einladungen und Bekanntmachungen in der Rheinischen Post ergänzen.