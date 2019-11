Unternehmerfrühstück : Im Gespräch mit den „Hidden Champions“ Wachtendonks

Heinz-Theo Heistrüvers, Norbert Koenen und Peter Streutgens sind beim Unternehmerfrühstück zu Gast.

Heinz-Theo Heistrüvers, Norbert Koenen und Peter Streutgens dürften an diesem Morgen das besondere Interesse der Frühstücksgäste auf sich ziehen. Im Gespräch mit Wirtschaftsförderin Drs. Nathalie Tekath-Kochs werden der Inhaber von Jagd & Mode Heistrüvers, der Norbert Koenen Autoreparatur und der Geschäftsführer der Streutgens Schlossereibetriebe eine Interview-Runde prägen, mit der die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve das Unternehmerfrühstück auch in Wachtendonk mit einem lokalen Themenspektrum anreichert. „Wege zum Erfolg: Hidden Champions lassen sich in die Karten blicken“, ist dieser Punkt im morgendlichen Ablaufprogramm überschrieben. Die Veranstaltung wird am Dienstag, 12. November, ab 9 Uhr im „Wachtendonker Hof“ stattfinden. Der Hauptreferent kommt aus Kleve. Michael Strotkemper, der Kanzler der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), wird die Firmenchefs aus Wachtendonk zu einem Rückblick aufs erste Jahrzehnt der stetig wachsenden und intensiv vernetzten Hochschule einladen. Den Startschuss ins Unternehmerfrühstück wird Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt liefern. Er wird neue Informationen aus dem Rathaus mitbringen, Wissenswertes aus Politik und Wirtschaftsförderung darstellen und den „Ball weiter spielen“ an Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers.