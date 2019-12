Unternehmerfrühstück in Straelen : Hetzert-Erweiterung ist gesichert

Beim Unternehmerfrühstück in Straelen (v.l.) :Hans-Josef Kuypers, Hans-Josef Linßen, Andrea Grusa, Dr. Oliver Locker-Grütjen, Tom Canders, Nathalie Tekath-Kochs, Ingo Grusa, Cornelis Lacet, Bernd Germes und Uwe Bons. Foto: Kreis-Wfg

Mit 8000 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt Straelen an der Spitze aller kreisangehörigen Städte.

Für eine Zehntelsekunde schwankten die Gäste zwischen Witz und Wirklichkeit: Er freue sich, an diesem Morgen „Strählen“ und seine Menschen kennen zu lernen, begann der Präsident der Hochschule Rhein-Waal, Dr. Oliver Locker-Grütjen, seinen Vortrag im Rahmen des Unternehmerfrühstücks mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Und er brach die Phase der Verblüffung und Nachdenklichkeit mit der Fortsetzung: „Immer wieder einmal habe ich das so falsch in den Verkehrsmeldungen gehört. Schön, dass Sie in so großer Zahl hier in Straelen dabei sind.“

Gut 30 Minuten sprach Locker-Grütjen zu den Firmenchefs im Hotel Straelener Hof. Und in aller Klarheit sprach er aus, was die 75 Gäste schnell erkannt hatten: „Wir von der Hochschule Rhein-Waal sitzen nicht in einem Elfenbein-Turm“, unterstrich er und motivierte zur ebenso engen wie erfolgversprechenden Zusammenarbeit.

Info In allen 15 Kommunen des Kreises zu Gast Konzept Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und die Bürgermeister der Städte und Gemeinden laden einmal im Jahr gemeinsam zum Unternehmerfrühstück ein. Kontakt Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, :info@wfg-kreis-kleve.de, 02821 7281-0.

Der erste Bürger meinte, Straelen stehe wirtschaftlich sehr gut da. Alle Gewerbegrundstücke seien verkauft, weitere neun Hektar seien nun erworben, um das Gewerbegebiet „Hetzert“ zu erweitern. Blicke man auf die Arbeitsplatzdichte, dann liege Straelen mit 8000 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Spitze aller kreisangehörigen Städte. Mit Dank an Wirtschaftsförderer Uwe Bons folgte die Einladung zum Existenzgründer-Seminar in Straelen am 11. Dezember und zur Ausbildungsmesse „Karriere Kick Straelen“ im September nächsten Jahres.