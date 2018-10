Unternehmerfrühstück in Kerken

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in Kerken

Kerken Zum „Unternehmerfrühstück“ der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in Kerken bringt ein Experte Praxistipps mit.

Die „Sozialen Medien“ bieten vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern. Vor dem richtigen Einsatz stellen sich den Unternehmen Fragen wie „Welche Medien sind für meine Zielgruppe die richtigen, mit welcher Intensität sollten diese genutzt werden und was ist überhaupt leistbar?“ Unabhängig von möglichen Antworten auf diese Fragen kommt kein Unternehmen aktuell daran vorbei, sich mit diesen Zusammenhängen zu beschäftigen – denn für Vertrieb und Marketing sind Internet-Präsenzen, Online-Plattformen, Videos, Mail-Verteiler, Facebook und Co. nicht mehr wegzudenken.

Die Veranstaltungsreihe „Unternehmerfrühstück“ der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve beschäftigt sich unter dem Titel „Social Media: Der entscheidende Kick für Vertrieb und Marketing?“ mit allen diesen Fragen. Die praxisnahe Präsentation übernimmt Frank Wöbbeking, Inhaber der in Kleve ansässigen Agentur „Mediamixx“, die seit mehr als 20 Jahren mit heute 15 Mitarbeitern deutsche und niederländische Kunden beim richtigen „Werbeauftritt“ begleitet. Zu Beginn der Veranstaltung werden Bürgermeister Dirk Möcking und Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers über aktuelle, lokale wie regionale Themen berichten.

Interessierte können sich für eine kostenfreie Teilnahme am Unternehmerfrühstück am 30. Oktober von 9 bis 11 Uhr im Michael-Buyx-Haus in Kerken anmelden. Dies erfolgt bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve telefonisch unter 02821 7281-0 oder im Internet unter der Adresse www.wfg-kreis-kleve.de.