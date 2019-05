Issum : Unternehmerabend der Kreis-WfG zum Thema „Bauen in Issum“

Unternehmerabend der Kreis-WfG zum Thema „Bauen in Issum“

Issum „Bauen in Issum - Ein Blick in die Zukunft“, ist die Gesprächsrunde überschrieben, mit der die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve den aktuellen Unternehmerabend im Altbierdorf ausklingen lassen möchte.

Neben Bürgermeister Clemens Brüx und Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers sind gleich drei Fachleute an diesem Abend eingeladen. Es sind Fachleute, für die das Bauen zum Alltagsgeschäft gehört.

Architekt Berthold Grüntgens, Bauingenieur Heinz Stenmans und Architekt Andreas Ruhnau werden dabei sein, wenn am Dienstag, 21. Mai, um 19 Uhr das Treffen der Interessierten im Ratssaal der Gemeinde stattfindet. „Wir sind sehr sicher, dass diese Herren für eine besondere, weil ausgeprägte Beobachtung des Marktes in und um Issum stehen“, so die veranstaltende Kreis-WfG im Vorfeld. Das etwa zweistündige Treffen, das auch von den Sparkassen und Volksbanken der Region Unterstützung erfährt, ist für die Interessierten kostenfrei.