Wirtschaft : Über den Wohnungsbau in Geldern

Geldern Die Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve behandelt beim Unternehmerabend ein aktuelles Thema. Veranstaltung am 9. Mai im Berufskolleg am Nierspark.

Die Baukräne in den Städten und Gemeinden der Region beweisen es: Das Thema passt in die Zeit niedriger Zinsen. „Wohnungsbau in Geldern: Bedarfe – Flächen – Programme“ ist die Veranstaltung überschrieben, mit der die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve den Startschuss in die aktuelle Reihe von Unternehmerabenden liefert. Sven Kaiser, der Bürgermeister der Stadt Geldern, wird die Gäste am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve begrüßen und ganz sicher seine Sicht der Dinge einbringen, wenn es um den Wohnungsbau in der Herzogstadt geht.