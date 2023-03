Unsere Woche Auf dem Weg zu einem neuen traurigen Rekord

Was tun? Sicherlich verleiten die gut ausgebauten Straßen außerhalb der Ortschaften manchen dazu, die geltenden Tempolimits zu missachten. Doch spielt überhöhte Geschwindigkeit nach Erkenntnissen der Polizei nur in zehn Prozent der Fälle die ausschlaggebende Rolle. Hauptursachen sind die Missachtung der Vorfahrt und das Übersehen anderer Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen. Und manchmal kommt es zu einer tragischen Verkettung unglücklicher Umstände. So wie es vermutlich am Donnerstagmorgen in der Kevelaerer Innenstadt der Fall war.