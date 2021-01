Unsere Woche : Wer anonym schreibt, ist unglaubwürdig

Meinung Geldern Kevelaers Rat stellte sich einstimmig hinter Michael Kamps. Genau das richtige Signal für den Umgang mit anonymen Schreiben. Auch im Redaktionsalltag tauchen Briefe ohne Absender auf. Unlogisch, denn Journalisten können ihre Quellen schützen. Es gibt das Zeugnisverweigerungsrecht.

Michael Kamps ist offensichtlich hart im Nehmen. Was Kevelaers CDU-Vorsitzender an Attacken einstecken muss, geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Besonders unappetitlich wird es, wenn nicht mit offenem Visier gekämpft wird, sondern nur anonym. Und jetzt auch noch mit erfundenem Namen und falscher Adresse, also offensichtlich mit betrügerischer Absicht und krimineller Energie. Macht sich so ein Absender eigentlich keine Gedanken darüber, dass er schon durch dieses Vorgehen sich selbst und damit auch seine Vorwürfe absolut unglaubwürdig macht? Ein Glück, dass Kevelaers Rat diesmal einstimmig hinter Kamps steht.