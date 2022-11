Kooperationsvertrag mit Gelderner Feuerwehr : Unimicron bekommt eigene Betriebsfeuerwehr

Geldern Die Gelderner Feuerwehr bildet elf Beschäftigte in mehreren Lehrgängen aus. Angegliedert sind die Kollegen künftig an die Löscheinheit Baersdonk.

Als erstes Unternehmen in Geldern baut die Firma Unimicron Germany eine eigene Betriebsfeuerwehr auf. Unterstützung erhält das Unternehmen dabei von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Geldern. Die Gelderner Feuerwehr bildet die Unimicron-Beschäftigten, die künftig zur Betriebsfeuerwehr gehören, in mehreren Lehrgängen aus und darf sich gleichzeitig über neue Mitglieder in den Gelderner Löscheinheiten freuen.