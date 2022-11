Ungewöhnliche Archiktektur Lob für Lärmschutzwand in Wankumer Baugebiet

„Einfach beeindruckend“ fand WWG-Fraktionsvorsitzender Simon Kretschmer das Konzept. „Es wurde uns aufgezeigt, wie durch die kluge Auswahl an Pflanzen, welche je nach Himmelsrichtung mehr oder weniger Wasser und Sonne benötigen und darauf farblich zu einem Gesamtbild zusammengestellt werden, sowohl dem Lärmschutz als auch der Umwelt gedient werden kann.“ Die WWG goss den Wunsch nach diesem Lärmschutzkonzept in einen Antrag an Rat und Verwaltung, dem die große Mehrheit des Rates folgte.