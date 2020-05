Verkehrsunfall in Wachtendonk : Familie wurde Vorfahrt genommen und schwer verletzt

Verkehrsunfall in Wachtendonk

Wachtendonk An der Kreuzung Nieukerker Straße / Meerendonker Straße in Wachtendonk kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das vorfahrtberechtigte Fahrzeug.

Wachtendonk (RP) Am Mittwochabend kam es um 18.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Wachtendonk.

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Straelen missachtete mit seinem VW an der Kreuzung Nieukerker Straße / Meerendonker Straße die Vorfahrt einer dreiköpfigen Familie aus Nieukerk, die in ihrem VW die Nieukerker Straße in Richtung Straelen befuhr.