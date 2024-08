Unfall in Sevelen Junge Frau prallt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Am Donnerstagmittag ist es zu einem Unfall auf der Hoerstgener Straße in Sevelen in Höhe Hausnummer 101 gekommen. Die Meldung des Unfalls ging bei der Polizei um 13.17 Uhr ein. Laut Polizeiangaben ist eine junge Frau mit ihrem Fahrzeug aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.