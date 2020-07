Schwer verletzt in Wachtendonk : Motorradfahrer kollidiert mit Lastwagen

Die Polizei meldet einen schweren Unfall in Wachtendonk. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wachtendonk Bei einem Unfall in Wachtendonk ist am Donnerstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, kam es zu dem Unfall gegen 16.25 Uhr. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Neukirchen-Vluyn kollidierte mit einem Lastwagen.

