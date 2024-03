Unfall in Wachtendonk Alkoholisierter Fahrer landet mit seinem Mercedes im Graben

Am Mittwoch gegen 20.25 Uhr in der Dunkelheit fuhr der 49-Jährige mit seinem Wagen nach Angaben der Polizei auf der Kempener Straße in Wachtendonk in Richtung Kempen. In Höhe der Einmündung Pellmannsteg habe er die Kontrolle über seinen grauen Mercedes ML verloren, gab er kurz nach dem Unfall den eingesetzten Polizisten gegenüber an. Das Fahrzeug geriet zunächst auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Anschließend geriet das Fahrzeug nach links auf die andere Straßenseite, beschädigte einen weiteren Leitpfosten, einen Zaun und eine Hecke und fuhr in den Straßengraben. Der Mann blieb laut Polizei unverletzt. Da sich vor Ort Hinweise auf eine Alkoholisierung beim Fahrer ergaben, wurde diesem auf der Polizeiwache Geldern eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Bereich.