Fahrer war eingeklemmt Lkw fährt in Straelen gegen Baum

An der gleichen Stelle ereignete sich erst am Samstag ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 20 Jahre alter Mann aus Grefrath war nach Angaben der Polizei gegen 3.50 Uhr mit einem ebenfalls 20-jährigen Beifahrer aus Issum in seinem BMW auf der Riether Straße unterwegs in Richtung Bundesstraße 58.