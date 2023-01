Unfall in Kerken 33-Jährige kommt von Straße ab – BMW zwischen zwei Bäumen eingeklemmt

Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Kerken verletzt worden. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, fuhr die Frau gegen 22.35 Uhr mit einem schwarzen 1er BMW aus Kerken kommend auf der Straelener Straße in Fahrtrichtung Nieukerker Straße.