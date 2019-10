Unfall in Kerken : Autos kollidieren beim Überqueren der B9

Unfall in Kerken

Kerken Bei einem Autounfall in Kerken wurden am Dienstag zwei Personen schwer verletzt.

Am Dienstag gegen 11.15 Uhr ist es zu einem schweren Unfall auf der B9 in Kerken-Stenden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine Person in einem Wagen auf dem Mühlenweg unterwegs und wollte die Bundesstraße überqueren. Dabei kollidierte der Wagen mit einem anderen Auto.