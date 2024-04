Unfall auf B9 in Kerken-Nieukerk 75-Jährige wendet auf Bundesstraße – drei Menschen teils schwer verletzt

Kerken-Nieukerk · Als eine Frau am Samstagabend mit ihrem Auto wenden wollte, konnte ein nachfolgender Mercedes nicht mehr bremsen. Ein Opfer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Bundesstraße war bis in die Nacht hinein gesperrt.

14.04.2024 , 12:25 Uhr

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag in Nieukerk. Eine 75-jährige Frau fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Volkswagen auf der Klever Straße (B9) in Fahrtrichtung Geldern. Mit im VW saß ein ebenfalls 75 Jahre alter Mann als Beifahrer. Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr. In Höhe der Überführung Slousenweg wollte die Fahrerin ihren Wagen auf der Fahrbahn wenden. Dabei übersah sie laut Polizeibericht eine hinter ihr in gleiche Richtung fahrende 34 Jahre alte Frau in ihrem Mercedes-Benz. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die Insassen des VW schwer verletzt wurden. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht. Zeitweise konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, meldete die Kreispolizei Kleve noch in der Nacht zu Sonntag. Die Feuerwehr Kerken war mit den Einheiten aus Eyll, Nieukerk und Winternam im Einsatz. Durch den Aufprall war eine Person in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde die Person befreit, teilte die Feuerwehr Kerken mit. Ein Unfallopfer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, informierte die Feuerwehr. Die 34 Jahre alte Fahrerin des Mercedes-Benz wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Geldern gebracht. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kerken stellten den Brandschutz sicher und befreiten und betreuten die verletzten Personen. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Doch beendet war der Einsatz für die Polizei noch nicht: Die Bundesstraße 9 war zwischen den Einfahrten Sevelener Straße und Kölner Straße für die Unfallaufnahme bis in die Nacht hinein für über sechs Stunden gesperrt, teilte die Leitstelle der Polizei auf Anfrage der Redaktion mit. Die Sperrung Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Essen und der Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve im Einsatz. Hier geht es zur Bilderstrecke: Frau wollte auf B 9 wenden – und stößt mit anderem Auto zusammen

