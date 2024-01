Unglück auf B510 zwischen Rheurdt und Aldekerk Schwerer Unfall – Kleinkind saß mit im Auto

Die Beamten hatten am Tag nach dem schweren Unglück weitere Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt gegeben. Danach war die 28-jährige Mutter aus Issum mit ihrer Tochter auf der B510 in Richtung Aldekerk gefahren. An der Straße Kengen wollte die Frau nach links abbiegen und bremste, um zu warten, weil Autos aus der Gegenrichtung kamen. Ein hinter ihr fahrender 40-jähriger Mann aus Geldern, der mit einem Kleinlaster unterwegs war, bemerkte das zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr mit seinem Lkw auf den VW Lupo auf, der durch die Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte der Wagen mit dem Ford Focus eines entgegenkommenden 30-Jährigen aus Kerken, der mit seiner 30-jährigen Beifahrerin in Richtung Rheurdt fuhr. Es kam zum heftigen Zusammenstoß, der Focus rammte nach der Kollision einen Baum.