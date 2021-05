Biker aus Krefeld in Kapellen schwer verletzt : Gefährliche Ecke für Motorräder

Kapellen Gleich drei Motorradfahrer wurden bei einem Unfall am Sonntag in Kapellen schwer verletzt. Die Strecke ist bei kurvenreich und bei Bikern beliebt.

Der Zustand des Motorradfahrers, der mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, hat sich stabilisiert. „Er konnte die Intensivstation verlassen“, so eine Polizeisprecherin am Montag.

Zwei Motorradfahrer verunglückten in einem Bereich, in dem Tempo 70 erlaubt ist. In dem Abschnitt, in dem der dritte Fahrer stürzte, sind sogar nur 50 Stundenkilometer erlaubt. „Als Unfallursache kommt nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht“, so die Sprecherin.