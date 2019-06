Unfall in Issum : Frau im Rollstuhl kollidiert mit Lastwagen und wird schwer verletzt

Issum Am Mittwoch hat sich in Issum ein schwerer Unfall ereignet: Eine Frau im Rollstuhl wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Eine Schwerverletzte hat ein Unfall am Mittwoch in Issum gefordert. Eine Frau prallte mit ihrem Krankenfahrstuhl gegen einen schweren Lastwagen.

Laut Polizei war gegen 11.10 Uhr die 57-jährige Frau aus Alpen mit einem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg links neben der Bundesstraße 58 in Richtung Alpen unterwegs. Ein 42-jähriger Mann aus Fulda fuhr in einem Sattelzug auf der B 58 in der Gegenrichtung. An der Bushaltestelle „Tersteegen“, nahe der Einmündung Strohweg, fuhr die Frau aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die Fahrbahn. Dort stieß sie seitlich gegen den Sattelzug, vermutlich gegen das hintere rechte Rad.