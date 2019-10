Geldern : Vier Verletzte am Holländer See

Foto: dpa/Lukas Schulze Ein Rettungswagen eilt zum Einsatzort (Symbolbild).

Geldern Bei einem schweren Unfall auf der Straße Am Holländer See wurden vier Personen, davon zwei Kinder, verletzt. Ein 20-jähriger Gelderner war in den Gegenverkehr geraten.

Ein Unfall mit vier Verletzten hat sich am Montagnachmittag in Geldern ereignet. Wie die Polizei am Dienstag meldete, fuhr gegen 15 Uhr ein 20-jähriger Gelderner in seinem Renault Clio die Straße Am Holländer See in Richtung Vernumer Straße entlang, als er aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet.

Eine ihm entgegenkommende 48-jährige Geldernerin, die ihre beiden neunjährigen Kinder im Auto hatte, versuchte noch, dem 20-Jährigen auszuweichen und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Der 20-Jährige erfasste ihren Renault Espace noch hinten und drückte sie in den Grünstreifen und vor ein Verkehrszeichen.

Der 20-Jährige selbst kam vor einem Baum im Grünstreifen zum Stehen. Er verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 48-Jährige und ihre Kinder erlitten leichte Verletzungen und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Außerdem wurden der Baum und das Verkehrszeichen beschädigt. Die Straße Am Holländer See war rund zwei Stunden zwischen dem Kreisverkehr Vernumer Straße und der Straße Am Nierspark gesperrt.

