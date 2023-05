Unfall in Geldern Pkw prallt gegen Baum – zwei Schwerverletzte

Ein Unfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am frühen Dienstagnachmittag auf der Walbecker Straße in Geldern ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei eine 76-jährige Geldernerin mit ihrem VW Tiguan in Richtung Venloer Straße unterwegs gewesen, als sie gegen 14.50 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. „Die beiden Insassen waren nicht lebensbedrohlich verletzt, sondern beide ansprechbar“, teilt Polizeisprecher Philipp Pütz mit. Trotzdem mussten sie von der Feuerwehr befreit werden. Dazu wurde das Dach des Fahrzeugs mit einer Hydraulikschere abgetrennt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden die beiden Frauen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zu der Beifahrerein hatte die Polizei noch nicht vorliegen. Die Walbecker Straße war bis kurz vor 17 Uhr für knapp zwei Stunden gesperrt gewesen.