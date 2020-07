Unfall in Geldern : Hubschrauber fliegt Schwerverletzen in Klinik

Die Feuerwehr musste einen 39 Jahre alten Mann aus dem Unfallwagen befreien. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Foto: Schulmann Foto: Guido Schulmann

Geldern Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Mittwoch auf der Krefelder Straße sieben Menschen verletzt worden, einer davon so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Um kurz nach 14 Uhr war ein 31 Jahre alter Mann nach Angaben der Polizei mit drei Beifahrern in einem VW Passat auf der Krefelder Straße in Richtung der Gelderner Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Duisburger Straße stoppte der Fahrer rechts am Fahrbahnrand und schaltete den Warnblinker ein.

Ein 39 Jahre alter Fahrer eines nachfolgenden Mazda CX-3 übersah den stehenden Wagen offenbar und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mazda und blieb auf dem Dach liegen. Der 39-Jährige aus Geldern wurde dabei schwer verletzt und musste aus dem Wagen befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.

Zwei zwölf und sechs Jahre alte Kinder, die sich ebenfalls in dem Wagen befanden, wurden laut Polizeiangaben nur leicht verletzt. Auch die vier Insassen in dem VW verletzten sich allesamt leicht.