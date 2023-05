Verkehrsunfall in Geldern-Hartefeld Pick-Up fährt auf Kleinwagen auf – 27-Jährige schwer verletzt

Hartefeld · Die 27-Jährige aus Geldern war am Dienstag auf der Duisburger Straße mit ihrem Toyota Yaris in Richtung Sevelen unterwegs. Sie wollte nach links in den Eckesdyck abbiegen. Verkehrsbedingt musste die 27-Jährige warten.

10.05.2023, 15:41 Uhr

Eine junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine hinter ihr fahrende 25-Jährige aus Geldern erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Chevrolet Pick-Up auf dem Toyota auf. Dabei verletzte sich die 27-Jährige schwer, die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungswagen in eine Klinik gebracht, welche die 25-Jährige jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die beiden beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Da die 25-Jährige zunächst nur einen ausländischen Führerschein vorlegen konnte, der nicht im Rahmen der gesetzlichen Frist umgeschrieben wurde, besteht der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Eine entsprechende Anzeige gegen die 25-Jährige wurde gefertigt.

(ots)