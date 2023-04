Schwerer Unfall in Geldern Auto knallt nach Kollision gegen Lkw

Am Dienstagvormittag ist es in Geldern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut einer Sprecherin der Polizei wollte ein 52-Jähriger aus Senden im Münsterland gegen 11 Uhr von der B 58 (Venloer Straße) links auf die B 9 (Kölner Straße) in Richtung Straelen abbiegen. Er fuhr einen blauen Skoda. Der Mann kollidierte dabei mit dem Suzuki einer 62-jährigen Frau aus Geldern, die auf der Venloer Straße in Richtung Geldern fuhr. Durch die Kollision wurde der Suzuki gegen einen Lkw geschleudert, der in diesem Moment von der Kölner Straße nach rechts auf die Venloer Straße abbiegen wollte.