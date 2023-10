Auto musste in Kerken einem Tier ausweichen Junge Frau prallt mit Twingo gegen den Baum

Vermutlich weil sie einem Tier ausweichen musste, ist eine junge Autofahrerin in Eyll schwer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war die 22-jährige Frau aus Kerken am Montag gegen 11.25 Uhr auf dem Hoogen Dyck in Richtung Kahlenweg unterwegs. Dabei kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie musste vermutlich einem Tier ausweichen und hatte dabei die Kontrolle über ihren Renault Twingo verloren.